Каждый пятый ребенок в развитых странах живет в бедности

Об этом передает Deutsche Welle.

Так, если в скандинавских странах каждый десятый ребенок живет бедно, то в Германии детям живется почти лучше всех из более чем 40 исследованных стран.

Сообщается, что эксперты ранее провели исследовали в 41 развитой стране мира на предмет выполнения целей устойчивого развития. В часности, это уровень бедности, неравенства, доступ к системе здравоохранения, образования, безопасности и тому подобное.

В связи с этим на первом месте рейтинга - Норвегия, на втором - Германия. Далее расположились Дания, Швеция, Финляндия и Исландия. США оказались на 37-м месте. Самые низкие места в рейтинге заняли Мексика, Румыния, Болгария и Чили.

Согласно информации ЮНИСЕФ, в Германии бедно живут 15% детей, в США - более 29%. При этом низкий уровень бедности среди детей Скандинавии эксперты частично объясняют надежной системой социальной защиты.

"В США и Великобритании каждый пятый ребенок питается нерегулярно, в Мексике и Турции - каждый третий", - сказано в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в военной операции в Йемене принимают участие по меньшей мере 1768 несовершеннолетних.