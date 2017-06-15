Каждый пятый ребенок в развитых странах живет в бедности

В отчете Детского фонда ООН сообщается, что каждый пятый ребенок в развитых странах живет за чертой бедности. При этом каждый восьмой ребенок питается нерегулярно.
Об этом передает Deutsche Welle.
Так, если в скандинавских странах каждый десятый ребенок живет бедно, то в Германии детям живется почти лучше всех из более чем 40 исследованных стран.
Сообщается, что эксперты ранее провели исследовали в 41 развитой стране мира на предмет выполнения целей устойчивого развития. В часности, это уровень бедности, неравенства, доступ к системе здравоохранения, образования, безопасности и тому подобное.
В связи с этим на первом месте рейтинга - Норвегия, на втором - Германия. Далее расположились Дания, Швеция, Финляндия и Исландия. США оказались на 37-м месте. Самые низкие места в рейтинге заняли Мексика, Румыния, Болгария и Чили.
Согласно информации ЮНИСЕФ, в Германии бедно живут 15% детей, в США - более 29%. При этом низкий уровень бедности среди детей Скандинавии эксперты частично объясняют надежной системой социальной защиты.
"В США и Великобритании каждый пятый ребенок питается нерегулярно, в Мексике и Турции - каждый третий", - сказано в сообщении.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в военной операции в Йемене принимают участие по меньшей мере 1768 несовершеннолетних.