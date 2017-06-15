21:17 15.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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ГПУ подозревает ряд должностных лиц "Укрзализныци" в работе на Россию - ФОТО

Генеральная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины подозревает ряд чиновников "Укрзализныци" в том, что они работали на Российскую Федерацию.

ГПУ подозревает ряд должностных лиц

Прокуратура также обвиняет ряд коммерческих предприятий в финансировании терроризма. Об этом в четверг, 15 июня, сообщает пресс-служба ГПУ.

Согласно сообщению должностные лица организовали поставку продукции предприятий, расположенных на территории контролированной так называемыми "Луганской и Донецкой народными республиками" для нужд "Укрзализныци", а деньги переводили обратно боевикам.

Следователи прокуратуры также установили, что эти же люди замешаны в соучастии в интересах Российской Федерации. При этом для сбора доказательств, проведено 28 одновременных обысков жилья, помещений предприятий, в том числе "Укрзализныци".

Изъяты документы и наличные. Следствие продолжается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Генпрокуратура сегодня проводила обыски в Укрзализныце.


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