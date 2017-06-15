18:27 15.06.2017 | Общество | Новости
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Число жертв лондонского пожара возросло до 17 человек

В полиции Лондона подтвердили гибель 17 человек в результате пожара в многоэтажном жилом доме, который произошел вчера.

Число жертв лондонского пожара возросло до 17 человек

Об этом сообщает The Guardian.

При этом в сообщении говорится, что число жертв может продолжать расти.

Кроме того, комиссар Лондонской пожарной бригады сообщил, что в данный момент спасатели осуществляют действия, направленные на обеспечение безопасности в здании для начала поисковых работ внутри.

Ранее УРА-Информ сообщал, что пожар в Гренфелл-тауэр в Лодоне вспыхнул ночью в среду. По данным местных властей, в момент возникновения огня в 24-этажном здании могли находиться до 600 человек.


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