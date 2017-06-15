Число жертв лондонского пожара возросло до 17 человек

В полиции Лондона подтвердили гибель 17 человек в результате пожара в многоэтажном жилом доме, который произошел вчера.
Об этом сообщает The Guardian.
При этом в сообщении говорится, что число жертв может продолжать расти.
Кроме того, комиссар Лондонской пожарной бригады сообщил, что в данный момент спасатели осуществляют действия, направленные на обеспечение безопасности в здании для начала поисковых работ внутри.
Ранее УРА-Информ сообщал, что пожар в Гренфелл-тауэр в Лодоне вспыхнул ночью в среду. По данным местных властей, в момент возникновения огня в 24-этажном здании могли находиться до 600 человек.