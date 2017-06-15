Боевики обстреляли Марьинку, повреждено три дома - ФОТО

В результате таких провокационных действий в городе повреждено три жилых дома. Как сообщает на своей страничке в Facebook пресс-служба полиции Донецкой области, обстрел города начался в семь часов утра.

Под обстрелом оказались улицы несколько улиц. В частности, снаряды падали на улицу Тельмана, Матросова и Орджоникидзе.

Сейчас местная полиция проводит осмотр пострадавшего района. На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Марьинского отделения полиции. Информация и пострадавших и повреждениях уточняется.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ночью боевики обстреляли жилые кварталы населенного пункта Сухая Балка. В результате чего погиб местный житель - 52-летний мужчина.