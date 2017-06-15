Боевики ночью обстреляли Сухую Балку, погиб местный житель

Огонь велся в основном из тяжелой артиллерии, скорее всего из калибра 152 мм. В результате обстрела один местный житель погиб.

Как сообщает пресс-службу штаба антитеррористической операции, снаряд прямым попаданием упал в жилой дом по улице Молодежной. Погиб хозяин дом, 52-летний мужчина. На улице также повреждены еще три жилых дома, оборваны провода линии электропередачи.

По состоянию на утром четверга весь поселок остается без света. Кроме того, в населенном пункте перебито газовую трубу и повреждено водонапорную башню.

Сейчас на месте обстрела работает наблюдательный группа украинской стороны Совместного центра по координации и контролю и полиция. Другие последствия этого теракта уточняются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Донецкой области без газоснабжения остаются жители Авдеевки и близлежащих и села. Всего из-за повреждения газопровода без газа остаются около 13 тысяч потребителей.