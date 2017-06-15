Адвокаты экс-президента "Океана" заявляют о нечеловеческом обращении с их подзащитным

Об этом в комментарии журналистам заявил адвокат Георгий Ярошевский, сообщает РБК-Украина.

По его словам, 65-летний Михайлюк страдает серьезными заболеваниями позвоночника и имеет подтвержденную дисциркуляторную энцефалопатию. С момента помещения в СИЗО состояние его здоровья резко ухудшилось.

Адвокат подчеркнул, что, невзирая на данный факт, о котором в установленном порядке было уведомлено следствие, 12 июня следователь Куцый Сергей все же настоял на выездном допросе. Все ходатайства защиты о проведении допросов по месту содержания под стражей в связи с ухудшением состояния здоровья подозреваемого были проигнорированы как следователем, так и процессуальным прокурором Андреем Марущаком.

"Михайлюк был конвоирован на допрос в душном автозаке и 4 часа содержался в "боксе" (тесное помещение в автозаке, - ред.) на солнце. Ему не давали ни воды, ни еды, ни даже выйти в туалет", - сказал Ярошевский, отметив при этом, что к своему подзащитному адвокаты были допущены лишь после обращения с соответствующими жалобами в приемную ГПУ.

Адвокат рассказал, что после 4-х часов в автозаке состояние Михайлюка ухудшилось критически: он потерял сознание. Врачи "скорой" диагностировали у него гипертонический криз.

"Мы полагаем, что все эти умышленные задержки следственных действий осуществлялись с одной целью - оказать моральное и психологическое давление на нашего подзащитного, чтобы он признался в том, чего не совершал. В материалах дела нет ни единого доказательства вины Михайлюка. Впрочем, как нет фактов, подтверждающих само событие преступления. У обвинения слабая позиция и таким бесчеловечным образом следователь фальсифицирует доказательства", - подчеркнул адвокат, добавив, что защита будет обжаловать эти действия следователя.

Председатель совета директоров Ассоциации защиты активов Александр Ситухо считает, что в действиях следствия несложно увидеть нарушение ст. 3 Конвенции о защите прав человек и основоположных свобод, участником которой является Украина.

"Если указанные факты соответствуют действительности, а в этом сомневаться не приходится, то это однозначное нарушение ст. 3 Конвенции. Пожилой человек умышленно содержится в тесном раскаленном "автозаке" накануне допроса. И это не может квалифицироваться как стандартное режимное ограничение. Здесь мы имеем дело с фактом прямого нечеловеческого обращения с подозреваемым, а, учитывая все обстоятельства, эти действия в Европейском суде могут вообще квалифицироваться как пытки", - отметил эксперт.

Как сообщалось, в начале июня т.г. Печерский районный суд Киева постановил до 11 июля 2017 года взять под стражу экс-президента ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" Владимира Михайлюка в рамках расследования дела о доведении до банкротства судостроительного предприятия.

Прокуратура вменяет Михайлюку умышленное доведение предприятия до банкротства и завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах.

По мнению Ситухо, уголовное дело в целом и арест Михайлюка могут быть выгодны нынешним российским собственникам завода – компании Zonel Operation Ltd, связанной с бывшим членом совета директоров "Газпрома" Игорем Юсуфовым. Таким образом нынешние собственники хотят сохранить свои позиции и не допустить финансового оздоровления предприятия и прихода нового инвестора. Понятно, что учитывая обстоятельства этого процесса, негатив распространяется на инвестиционную привлекательность всей украинской экономики, и без того незавидную, а не только одного предприятия, считает эксперт.

В сентябре 2016 года Печерский районный суд Киева (судья Олег Белоцерковец, - ред.) по ходатайству ГПУ арестовал имущество завода "Океан", который на тот момент проходил процедуру ликвидации для финансового оздоровления. После этого усилиями СБУ и генеральной прокуратуры завод был передан под контроль представителю компании Zonel Operations Ltd Леониду Шумило, директору ООО "Океан-Судоремонт".

По данным СМИ, он фигурирует в ряде уголовных дел в качестве обвиняемого в присвоении средств, мошенничестве и доведении до банкротства предприятий.

