13:49 14.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Жители Львова обратились к Порошенко и Гройсману в связи с "мусорным кризисом" – ФОТО

Во Львове над главным входом в ратушу жители города вывесили баннер-обращение к президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием прекратить мусорную блокаду Львова.

Жители Львова обратились к Порошенко и Гройсману в связи с

Об этом сообщает ZAXID.NET.

В сообщении говорится, что изготовление баннера стоимостью 2 тыс грн оплатил лично городской председатель Львова Андрей Садовый.

На фото видно, что баннер содержит призыв: "Порошенко, Гройсман, остановите мусорную блокаду Львова!". Обращение к президенту и премьеру также продублировано на английском языке.

Отмечается, что в мэрии подтвердили, что баннер вывесили во вторник поздно вечером по распоряжению мэра Андрея Садового.

Об этом сообщила пресс-секретарь мэрии Кристина Процак.

Ранее УРА-Информ сообщал, что жители Львова просят скорее вывезти из города мусор.


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