Жители Львова обратились к Порошенко и Гройсману в связи с "мусорным кризисом" – ФОТО

Во Львове над главным входом в ратушу жители города вывесили баннер-обращение к президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием прекратить мусорную блокаду Львова.
Об этом сообщает ZAXID.NET.
В сообщении говорится, что изготовление баннера стоимостью 2 тыс грн оплатил лично городской председатель Львова Андрей Садовый.
На фото видно, что баннер содержит призыв: "Порошенко, Гройсман, остановите мусорную блокаду Львова!". Обращение к президенту и премьеру также продублировано на английском языке.
Отмечается, что в мэрии подтвердили, что баннер вывесили во вторник поздно вечером по распоряжению мэра Андрея Садового.
Об этом сообщила пресс-секретарь мэрии Кристина Процак.
Ранее УРА-Информ сообщал, что жители Львова просят скорее вывезти из города мусор.