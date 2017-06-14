За сутки линию разграничения пересекло 40 тысяч граждан

Кроме того – сквозь линию разграничения также проехало около 5500 авто. Сегодня эту информацию распространили работники Госпогранслужбы. Известно также, что поток пассажиров, а также транспортных средств продолжает расти.

Поток пассажиров и транспортных средств в течение 13-го июня был динамичным. В целом сквозь пункт "Майорское" вчера проследовало примерно 8500 граждан, а также тысяча авто. Через пункт "Новотроицкое" – восемь тысяч граждан и около полутора тысяч авто.

Как сообщал УРА-Информ, на востоке Украины террористы продолжили проводить обстрелы жилых кварталов.