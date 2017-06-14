11:17 14.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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За сутки линию разграничения пересекло 40 тысяч граждан

В течение 13-го июня в местах проведения АТО через линию разграничения прошло около 40-ка тысяч граждан.

За сутки линию разграничения пересекло 40 тысяч граждан

Кроме того – сквозь линию разграничения также проехало около 5500 авто. Сегодня эту информацию распространили работники Госпогранслужбы. Известно также, что поток пассажиров, а также транспортных средств продолжает расти.

Поток пассажиров и транспортных средств в течение 13-го июня был динамичным. В целом сквозь пункт "Майорское" вчера проследовало примерно 8500 граждан, а также тысяча авто. Через пункт "Новотроицкое" – восемь тысяч граждан и около полутора тысяч авто.

Как сообщал УРА-Информ, на востоке Украины террористы продолжили проводить обстрелы жилых кварталов.


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