За сутки линию разграничения пересекло 40 тысяч граждан

В течение 13-го июня в местах проведения АТО через линию разграничения прошло около 40-ка тысяч граждан.
Кроме того – сквозь линию разграничения также проехало около 5500 авто. Сегодня эту информацию распространили работники Госпогранслужбы. Известно также, что поток пассажиров, а также транспортных средств продолжает расти.
Поток пассажиров и транспортных средств в течение 13-го июня был динамичным. В целом сквозь пункт "Майорское" вчера проследовало примерно 8500 граждан, а также тысяча авто. Через пункт "Новотроицкое" – восемь тысяч граждан и около полутора тысяч авто.
Как сообщал УРА-Информ, на востоке Украины террористы продолжили проводить обстрелы жилых кварталов.