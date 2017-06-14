В Украине сокращается поголовье свиней

Так, к маю в Украине свиней было примерно 6,6 миллиона голов – если сравнивать с такой же датой 2016-го года. Эти сведения распространил сегодня Госстат. Максимальное сокращение поголовья было зафиксировано на Харьковщине – на 33 процента, а также на Николаевщине – на 21 процент – то есть до 92 тысяч голов.

При этом также фиксируют и рост поголовья этих животных – на Хмельнитчине, на Львовщине, в Закарпатье, к примеру. Причиной же сокращения количества животных специалисты назвали в том числе и АЧС.

Как сообщал УРА-Информ, в марте в нескольких украинских областях заметили вспышку АЧС.