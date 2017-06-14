11:39 14.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине сокращается поголовье свиней

К первому мая 2017 г. в нашей стране поголовье свиней сократилось.

В Украине сокращается поголовье свиней

Так, к маю в Украине свиней было примерно 6,6 миллиона голов – если сравнивать с такой же датой 2016-го года. Эти сведения распространил сегодня Госстат. Максимальное сокращение поголовья было зафиксировано на Харьковщине – на 33 процента, а также на Николаевщине – на 21 процент – то есть до 92 тысяч голов.

При этом также фиксируют и рост поголовья этих животных – на Хмельнитчине, на Львовщине, в Закарпатье, к примеру. Причиной же сокращения количества животных специалисты назвали в том числе и АЧС.

Как сообщал УРА-Информ, в марте в нескольких украинских областях заметили вспышку АЧС.

 


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