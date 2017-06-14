В США мужчина хотел сбежать от жены в тюрьму

Об этом пишет издание Kansas City Star.

В сообщении говорится, что после того, как работник банка выдал грабителю 2924 доллара США (76 тыс. гривен), он сел на стул в вестибюле и стал дожидаться полицию.

Отмечается, что перед тем, как ограбить банк, мужчина оставил дома записку, в которой написал, что лучше окажется в тюрьме, чем останется дома.

В результате инцидента, суд приговорил грабителя к 6 месяцам домашнего ареста и штрафу в $227 в виде компенсации для кассира.

Как выяснилось позже, правонарушитель страдал от депрессии, вызванной лекарствами, которые он принимал после операции на сердце.

В сообщении говорится, что в данный момент здоровье мужчины восстановилось.

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