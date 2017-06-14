В среду выпускники узнают первые результаты ВНО-2017

Сегодня состоится заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования. Комиссия должна определить порог "сдал/не сдал" по семи предметам ВНО. Как сказано на официальном сайте УЦОКО, сегодня будет установлен порог по украинскому языку и литературе, испанскому, немецкому, французскому, английскому языку и математике.

В состав экспертной комиссии входят специалисты из числа сотрудников Министерства образования и науки, Национальной академии наук, Национальной академии педагогических наук, Украинского и региональных центров оценивания качества образования, средних общеобразовательных, высших учебных заведений и других учреждений и организаций. Затем результаты по шкале 100-200 и в 12-балльной шкале будут загружены на страницы участников внешнего независимого оценивания на следующий день после каждого заседания экспертной комиссии.

Заседание экспертных комиссий по установлению порога "сдал/не сдал" по истории Украины, русскому языку, биологии состоится 16 июня, а по физике, географии, химии - 22 июня, - пояснили в комиссии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 12 июня, выпускники общеобразовательных школ напишут независимое оценивание по географии.