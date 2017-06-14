В среду в Украине будет прохладно и дождливо

В этот день погоду будет определять низкое атмосферное давление, поэтому практически на всей территории будет прохладно и дождливо. Ночью в Крыму, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях пройдет кратковременный дожди, грозы.

На юге страны - небольшие дожди. На остальной территории синоптики осадков не обещают. Ветер северо-западный, 7-12 метров на секунду. Температура воздуха днем удержится в пределах 14-20 градусов тепла.

В Киеве сегодня днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 12-14 градусов тепла. Днем будет не больше 16-18 градусов.

На западе страны без осадков. Ночная температура воздуха составит 8-13 теплых градусов. Днем столбики термометров покажут от 15 до 20 градусов выше нуля.

В северных регионах в среду днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет от 9 до 14 градусов со знаком плюс. Днем потеплеет до 14-20 градусов.

В центре страны без осадков. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов тепла. Днем термометры покажут от 15 до 21 градуса тепла.

На востоке также сухо. Только в Донецкой и Луганской областях ночью пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ночная температура воздуха составит 9-14 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 16-21 градуса.

На юге Украины без осадков, только в Херсонской и Запорожской областях ночью кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров покажут от 21 до 26 теплых градусов.

В Крыму ночью кратковременный дождь, местами гроза, днем сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 20-25 градусов.