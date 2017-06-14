В Ровно к работе приступили патрульные на велосипедах

Так, полицейский велопатруль приступил к работе в н.п. Ровно. В частности, пятеро патрульных уже приступили к работе в центральной части населенного пункта, а также в парке Шевченко и в "Лебединке". Работать патрульные будут начинать в десять утра и их рабочий день будет длится до 20-ти вечера.

Патрульные уже ранее прошли учения у сотрудников из Канады. На приобретение же оборудования для патрульных выделено 100 тысяч гривен.

Как сообщал УРА-Информ, ранее новые полицейские патрули появились в Херсоне. Они начали работать с 13-го января.