12:39 14.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Ровно к работе приступили патрульные на велосипедах

В н.п. Ровно 14-го июня к работе приступили патрульные, которые будут выполнять работу на велосипедах.

В Ровно к работе приступили патрульные на велосипедах

Так, полицейский велопатруль приступил к работе в н.п. Ровно. В частности, пятеро патрульных уже приступили к работе в центральной части населенного пункта, а также в парке Шевченко и в "Лебединке". Работать патрульные будут начинать в десять утра и их рабочий день будет длится до 20-ти вечера.

Патрульные уже ранее прошли учения у сотрудников из Канады. На приобретение же оборудования для патрульных выделено 100 тысяч гривен.

Как сообщал УРА-Информ, ранее новые полицейские патрули появились в Херсоне. Они начали работать с 13-го января.


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