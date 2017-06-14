В Одессе обнародовали "черный список" артистов, чьи концерты будут срывать

"Черный список" был опубликован в социальной сети Facebook.

В сообщении говорится, что в Одессе будут не рады таким исполнителям:

1. Группа "Время и стекло", граждане Украины. Концерт запланирован на 16.06 в клубе "Ibiza". Причина - получали самовары на премии RU.TV и регулярно гастролировали по РФ.

2. Dj Smash, гражданин РФ. Выступление запланировано на 17.06, клуб "Ibiza". Неоднократно выступал в оккупированном Крыму, нарушая правила пересечения украинской границы.

3. Группа "Победа", солист — Андрей Архангельский, гражданин Украины. Должен выступать в клубе "Пляжник" в Одессе 17 июня. Неоднократно посещал Москву.

4. Баста, гражданин РФ. Должен выступать в клубе "Ibiza" 18.06. , а за день до этого — в Киеве. Также пел в оккупированном Крыму и нарушил украинское законодательство.

5. Группа "Грибы", граждане Украины. Клуб "Ibiza", 27 июня. Недавно завершили свой тур по России.

6. "Каспийский груз", граждане РФ. Концерт запланирован на 15 июля в клубе "Bono". Выступали в Крыму, в Керчи.

7. "Mozgi" — проект Потапа, который регулярно гастролирует по РФ. Граждане Украины. Выступление - клуб "Ibiza", 16 июля. Выступал в Москве на концерте в честь российских военных.

8. Ах Астахова, гражданка РФ. Выступление в Зеленом театре на 12 августа этого года. Выступала в 2015 году в оккупированном Крыму.

9. Сергей Бабкин, гражданин Украины. Концерт планируется на 17 октября 2017г в театре Музкомедии. Выступал в оккупированном Крыму, гастролировал по РФ.

10. Антоха МС, гражданин РФ. Клуб "Agharti", Чкаловский пляж, 01 июля. Посещал оккупированный Крым в 2015 году.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Одессе заблокировали 34 "группы смерти".