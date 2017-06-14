19:38 14.06.2017 | Общество | Новости
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В Лондоне возросло количество пострадавших от пожара

Число пострадавших в результате пожара в многоэтажке на западе Лондона составляет 74 человека.

В Лондоне возросло количество пострадавших от пожара

Об этом сообщает Reuters.

В сообщении говорится, что количество пострадавших возросло еще на 10 человек. Кроме того, состояние 20 остается критическим. Состояние людей требует интенсивной терапии.

На ряду с этим, в полиции Лондона подтверждают смерть шести человек в результате пожара в многоэтажке. Предполагается, что в момент возгорания в 120 квартирах 24-этажного дома Grenfell Tower находились до 600 человек.

Ранее УРА-Информ сообщал, что пострадавших от пожара в Лондоне всего 64.


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