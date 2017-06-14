В Хмельницкой области на взятке попался гендиректора одного из предприятий - ФОТО

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, следователи разоблачили злоумышленника после получения оговоренной суммы. Деньги, несмотря на то, что они были спрятаны в специальном хранилище в полу рабочего кабинета, полиция изъяла и задержан директора.

Чиновник требовал и получил указанную сумму от представителя частного предприятия за согласование технической документации по месту врезки в существующий водопровод для дальнейшего строительства мусороперерабатывающего завода.

По данному факту открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Получение служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы неправомерной выгоды для себя за совершение действий с использованием предоставленных ей полномочий в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, сопряженное с вымогательством такой выгоды. Решается вопрос относительно сообщения о подозрении и избрании лицу меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Служба безопасности Украины вместе с полицией разоблачили и задержала главного редактора местного интернет-издания. Журналист попался на взятке.