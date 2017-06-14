В Донецкой области без газа остаются 13 тысяч человек

Всего из-за повреждения газопровода без газа остаются около 13 тысяч потребителей. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.

По его словам, магистральный газопровод поврежден в результате обстрелов боевиков и, на самом деле, не только Авдеевка страдает. Мы готовы начать ремонтные работы, но основная задвижка находится на стороне боевиков.

Но там не гарантируют определенной безопасности в том, что эта задвижка в любой момент не может быть открыта, поэтому приступить к работе, чтобы устранить это повреждение нет никакой возможности, - пояснил он.

Напомним, глава Донецкой ОВГА заявил о начале строительства нового газопровода в районе Авдеевки. В городе объявлен режим ЧС.

Как сообщал УРА-Информ, боевики во вторник, 13 июня, вновь обстреляли Авдеевку Донецкой области. Противник уже третьи сутки продолжают расстреливать жилые кварталы прифронтового города. В результате таких действий вчера была ранена местная жительница.