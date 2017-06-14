09:15 14.06.2017 | Общество | Новости
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В боевых действиях в Йемене принимают участие более 1700 несовершеннолетних, - ЮНИСЕФ

По информации детского фонда ООН, в военной операции в Йемене принимают участие по меньшей мере 1768 несовершеннолетних. 

В боевых действиях в Йемене принимают участие более 1700 несовершеннолетних, - ЮНИСЕФ

Соответствующие данные передает "Агентство Анадолу".

Как отмечается, с начала гражданской войны в Йемене погибли 1649 детей, 1848 стали инвалидами. 

На данный момент в боях в Йемене участвуют 1768 подростков.

Также стало известно, что 2,2 миллиона детей в Йемене недоедают. В свою очередь еще 1,3 млн - входят в группу риска заболевания пневмонией. 

По данным ЮНИСЕФ, 2 миллиона из 7,3 миллиона детей школьного возраста в Йемене не имеют доступа к образованию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Йемене в последние пару недель замечено ровно 242 смерти граждан по итогам заболевания холерой. 


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