"Укравтодор" намерен снизить скорость движения в населенных пунктах до 50 километров

Сейчас скорость составляет 60 километров час. Об этом в среду, 14 июня, на заседании правительства заявил исполняющий обязанности председателя "Укравтодора" Славомир Новак.

При этом он напомнил, что все европейские страны согласны в одном, что первоочередной врагом пешеходов, а также водителей на дорогах это скорость.

В европейских городах скорость установлена в 50 километров в час, а в особых пунктах есть даже и 30 километров в час. Пришло время и в Украине говорить об увеличении штрафов за скорость и снижение скорости в городах, - пояснил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сегодня на заседании правительства заявил, что к 2020 году Украине необходимо сократить уровень смертности на дорогах как минимум в два раза.

По его данным в 2016 году на украинских дорогах погибли почти 3,5 тысячи человек, 33,5 тысячи были травмированы.