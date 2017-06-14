Суд признал законным указ Порошенко о запрете российских соцсетей

Соответствующее решение было принято в среду, 14 июня. Как сказано в сообщении пресс-службы ВАСУ, судья отказался отменить ряд положений указа президента, которые касаются запрета в Украине российских соцсетей, СМИ и интернет-ресурсов.

В пресс-службе также напомнили, что иск подавал студент Киево-Могилянской академии Никита Естифеев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 16 мая президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета Национальной безопасности и обороны о санкциях против 1 228 физических и 468 юридических лиц.

В частности, Украина ввела запрет провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru, "Вконтакте", "Одноклассники", а также сервисам "Яндекс".