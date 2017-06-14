04:00 14.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд отпустил арестованного за взятку городского голову Чопа под залог

Арестованный накануне за взятку городской голова Чопа Валерий Самардак вышел из СИЗО.

Суд отпустил арестованного за взятку городского голову Чопа под залог

Суд отпустил его под залог в размере 128 тысяч гривен. Как сообщает местное издание Мukachevo.net, ссылаясь на информацию Апелляционного суда Закарпатской области, Самардака сразу после суда был отпущен.

За него внесли залог в полном размере. Он больше не под стражей, однако не может выезжать за пределы страны и должен появляться по вызову следователя, - говорится в сообщении.

Вместе с тем издание подчеркивает, что пока не известно кто именно внес залог. В то же время суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил в силе решение об аресте имущества Самардака.

Напомним, Апелляционный суд Закарпатской области снизил сумму залога для арестованного за взятку городского головы Чопа Валерия Самардака с одного миллиона до 128 тысяч гривен, однако оставил меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УРА-Информ, по решению суда Самардак должен был оставаться под стражей до 27 июля 2017 года.


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