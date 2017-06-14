Суд отпустил арестованного за взятку городского голову Чопа под залог

Суд отпустил его под залог в размере 128 тысяч гривен. Как сообщает местное издание Мukachevo.net, ссылаясь на информацию Апелляционного суда Закарпатской области, Самардака сразу после суда был отпущен.

За него внесли залог в полном размере. Он больше не под стражей, однако не может выезжать за пределы страны и должен появляться по вызову следователя, - говорится в сообщении.

Вместе с тем издание подчеркивает, что пока не известно кто именно внес залог. В то же время суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил в силе решение об аресте имущества Самардака.

Напомним, Апелляционный суд Закарпатской области снизил сумму залога для арестованного за взятку городского головы Чопа Валерия Самардака с одного миллиона до 128 тысяч гривен, однако оставил меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УРА-Информ, по решению суда Самардак должен был оставаться под стражей до 27 июля 2017 года.