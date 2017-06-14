10:59 14.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Столичная прокуратура задержала оперуполномоченного полиции - ФОТО

Следователи прокуратуры города Киева во вторник, 13 июня, задержали старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с незаконной легализацией иностранцев столичной полиции.

Столичная прокуратура задержала оперуполномоченного полиции - ФОТО

Чиновник попался на взятке в особо крупных размерах. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, оперуполномоченный получил 285 тысяч гривен.

За эти деньги он обещал директору общественной организации закрыть уголовного дело в отношении служебного подлога, а также за не препятствовать законной деятельности этой организации.

Злоумышленника задержали в машине возле парка "Феофания" сразу после получения им первой части взятки. Сейчас полиция проводит обыски по местам работы и жительства задержанного.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, арестованный за взятку городской голова Чопа Валерий Самардак вышел под залог в размере 128 тысяч гривен.


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