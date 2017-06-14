Стоит ли отчаиваться, если зубные поверхности приобрели блеклый оттенок?

Суть процесса состоит в создании надлежащих условий для протекания химической реакции. Излучение светом выступает в качестве ее катализатора. Внешнее воздействие на зубы имеет цель стимулировать выработку реагентов, осветляющих поверхности.

Роль отбеливателя при проведении процедур играет перекись водорода. Залогом высокой эффективности продукта является его высокая концентрация. Воздействие в отношении перекиси водорода УФ или световым излучением приводит к образованию особой формы кислорода, обладающего высокой активностью. Он проникает внутрь ткани, способствуя ее отбеливанию.

Выделают три основные разновидности фотоотбеливания:

с использованием светодиодов (характеризуется высокой степенью безопасности из-за того, что светодиодные элементы не оказывают термического воздействия в отношении зубов);

галогеновое (стимулирование выработки осветляющих реагентов осуществляется в результате использования излучателя-галогена);

УФ (в результате воздействия ультрафиолета выделяется значительная тепловая энергия - способ характеризуется максимально высокой эффективностью).

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В общем случае на отбеливание уходит до одного часа. Процедуру выполняют в стоматологическом кабинете в три этапа.

Первый: подготовительный. Зубы необходимо очистить от зубного камня, налета. Исходный цвет эмали определяется посредством шкалы VITA (стандартизированной). После обсуждается желаемый результат.

Второй: изоляция губ и щек пациента ретрактором. Зубные поверхности необходимо тщательно просушить, десна обрабатываются защитным составом. Активный гель наносится на зубы тонким равномерным слоем.

Третий: облучение нанесенного на эмаль геля. Световое воздействие протекает в течение 10-20 минут. Остатки геля удаляют. При необходимости процедуру проходят повторно.