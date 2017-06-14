Прокуратура объявила о подозрении Александру Клименко

Подозрении направлено способом, предусмотренным Уголовно-процессуальным Кодексом Украины. Об этом в среду, 14 июня, на своей страничке в Facebook сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Он также отметил, что находясь в глубокой эмиграции из-за страха вернуться на родину бывшему "минздоху Клименко сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статье Уголовного Кодекса Украины Создание и участие в преступной организации и злоупотребления служебным положением".

При этом Матиос напомним, что Кименко и его соратники подозреваются в нанесении государству убытков в размере 96 миллиардов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Матиос сообщил, что военная прокуратура планирует произвести новые аресты налоговиков времен экс-президента Виктора Януковича, участвовавших в так называемых "схемах Клименко"