Проект реконструкции Гостиного двора: что обещает застройщик

Об этом сообщил директор ЧАО "Укрреставраци" Клочко И.А. К работам готовы приступить сразу после получения разрешения на выполнение строительных работ - сдать здание обещают в кратчайшие сроки и создать настоящую "Жемчужину Подола" для жителей и гостей города.

В 2014 году было отменено разрешение на выполнение строительных работ в судебном порядке по требованию группы "псевдо активистов-защитников", что привело к остановке строительных работ. ЧАО "Укрреставрация" на данном этапе потратила около 120 млн гривен, а для завершения строительных работ, по предварительным подсчетам необходимо еще около 300 млн гривен. ЧАО "Укрреставрация" неоднократно обращалась в Государственную архитектурно-стоительной инспекции Украины для получения разрешения, но в ответ получает лишь отписки. Отсутствие такого разрешения делает невозможным проведение строительных работ, в том числе и установление кровли, которая еще в 2014 году была приобретена ЧАО "Укрреставрация", - сообщает директор Клочко И.А.

Директор Клочко И.А. отметил, что "Укрреставрация" открыта для диалога с общественностью города по обсуждению функционального назначения помещений в здании Гостиного двора. На предприятии уверены: претензии от активистов и блокирование ими строительных работ по реконструкции здания Гостиного двора направленны на их самопиар для получения политических дивидендов, а также преднамеренной дискредитации и создания негативного имиджа ЧАО "Укрреставрация", с целью давления для дальнейшей смены владельцев. "Так, сначала "псевдо активисты-защитники" блокируют проведение строительных работ, отменяют в судебном порядке Разрешение на их проведение, а потом обращаются в суд с целью досрочного расторжения договора аренды здания, мотивируя это тем, что из-за остановки строительных работ - здание разрушается, - отметили в пресс-службе.

Напомним, первичная функция Гостиного двора всегда была торговля. Еще в 1808 году Киевская городская комиссия по управлению доходами и расходами предоставила Киевскому губернатору право отвода места для торга на Контрактовой площади, а в 1813 году губернатором получено предписание о назначении торговых рядов и распределение магазинов, общим количеством 96 шт.

В 1970-х годах здание Гостиного двора была в критическом архитектурном и техническом состоянии, и в 1983 году после выполнения инженерно-геологических исследований грунтов и несущих конструкций было принято решение снести здание. Исследовательские, проектные и строительные работы по зданию Гостиного двора продолжались с 1971 по 1990 год, а в части строительства - с 1983 года по 1990 год.

В 2011 году "Государственным научно-исследовательским институтом строительных конструкций" было проведено обследование здания и зафиксировано неудовлетворительное техническое состояние. ЧАО "Укрреставрация" начала подготовку и сбор документов, необходимых для проведения ремонтных работ здания, а в 2012 году - начались строительные работы, а именно "Реконструкция здания под торговый центр", то есть воспроизведения первичной функции Гостиного двора - торговля.

Напомним, ЧАО "Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие "Укрреставрация", является арендатором здания "Гостиный двор" с 1994 года. "Укрреставрация" имеет 70-летнюю историю и опыт, насчитывает более 1500 отреставрированных и возвращенных к жизни зданий, сооружений и памятников, среди которых всемирно известные, например София Киевская, Андреевская церковь, Кирилловская церковь, церковь Рождества Христова, Владимирский собор, Национальный театр оперы и балета в Киеве, оперные театры в Одессе, Львове и Черновцах, крепости Каменец-Подольский, Хотин и Судака, деревянные церкви Дрогобыча и Закарпатья и многое другое: исторические здания Бессарабского квартала, дом В.Городецкого - дом с химерами (государственная резиденция), Администрация президента Украины и др.