Президент Гватемалы оказался самым высокооплачиваемым лидером в Латинской Америке - ФОТО

Об этом сообщает издание Prensa Libre.

Согласно опубликованным данным, Моралес ежемесячно получает зарплату в размере 19,3 тыс.долларов. В свою очередь это приблизительно 50 минимальных заработных плат в стране.

При этом в Гватемале самая минимальная зарплата установлена на уровне 393 долларов.

Стоить отметить, что в рейтинге самых высокооплачиваемых лидеров стран Латинской Америки за Моралесом следует глава государства Чили Мишель Бачелет.

Как стало известно, она зарабатывает зарабатывает в месяц 14,9 тыс. долларов.

Третье место занимает президент Мексики Энрике Пеня Ньето с 13,8 тыс. долларов, четвертое - президент Уругвая Табаре Васкес с 11,6 тыс. долларов, пятое - президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос с 11,3 тыс. долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из-за падения фондового рынка, вызванного скандалам вокруг президента США Дональда Трампа, 500 самых богатых людей мира в целом потеряли 35 миллиардов долларов.