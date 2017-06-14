Пограничники не дали переправить через Днестр контрабандный спирт - ФОТО, ВИДЕО

За 200 метров от береговой полосы полицейские обнаружили три автомобиля. Подойдя ближе пограничники увидели микроавтобусы "Mercedes", "Renault" и грузовик.

В последнем находилось шестьдесят 200-литровых пластиковых емкостей. Как сообщает пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, в 12 бочках находился спирт. Это около 2,5 тонн.

При этом в одной из машин было обнаружено двухместную резиновую лодку, пластмассовый трубопровод и веревки. Все это подтвердило подготовку к незаконному перемещению спирта через границу, - предположили пограничники, добавив, что были задержаны четверо мужчин - жителей приграничных сел Юрковцы и Серебрия.

Также пограничники обнаружили еще один автомобиль - "Volkswagen", возле которого находились пластиковый шланг, прикрепленный к металлическому тросу и несколько пустых 20-литровых емкостей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на границе с Российской Федерацией сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали двух разыскиваемых правоохранителями украинцев.