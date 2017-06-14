Пограничники не дали переправить через Днестр контрабандный спирт - ФОТО, ВИДЕО
В среду утром, 14 июня 2017 года, пограничный наряд отдела "Лядова", который охранял государственную границу на территории населенного пункта Серебрия, предупредили попытку незаконного перевоза спирта через Днестр.
За 200 метров от береговой полосы полицейские обнаружили три автомобиля. Подойдя ближе пограничники увидели микроавтобусы "Mercedes", "Renault" и грузовик.
В последнем находилось шестьдесят 200-литровых пластиковых емкостей. Как сообщает пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, в 12 бочках находился спирт. Это около 2,5 тонн.
При этом в одной из машин было обнаружено двухместную резиновую лодку, пластмассовый трубопровод и веревки. Все это подтвердило подготовку к незаконному перемещению спирта через границу, - предположили пограничники, добавив, что были задержаны четверо мужчин - жителей приграничных сел Юрковцы и Серебрия.
Также пограничники обнаружили еще один автомобиль - "Volkswagen", возле которого находились пластиковый шланг, прикрепленный к металлическому тросу и несколько пустых 20-литровых емкостей.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, на границе с Российской Федерацией сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали двух разыскиваемых правоохранителями украинцев.