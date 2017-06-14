Место захоронения жертв политрепрессий нашли в Луцке

Данную информацию сообщают в пресс-службе городского совета Луцка.

В сообщении говорится, что, вероятно, кости принадлежат людям, расстрелянным 23-24 июня 1941 года.

Отмечается, что были заключенные Луцкой тюрьмы, подозреваемые в связях с ОУН, бывшие священники, учителя и врачи, а также интеллигенция.

Исторически известно, что в начале войны в этой местности расстреляли 2000 человек. Участники раскопок утверждают, что тела лежат друг на друге, а сверху - их сожженные уголовные дела.

Также отмечается, что захоронение очень глубокое, поэтому сейчас можно видеть лишь незначительную часть всей картины.

В Луцке подчеркивают, что для раскопок согласованы все необходимые разрешения и выделены средства.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в мае Президент Порошенко почтил жертв политических репрессий.