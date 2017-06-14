16:45 14.06.2017 | Общество | Новости
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Конгрессмена США ранили во время перестрелки

Конгрессмен США от Республиканской партии Стив Скелиз получили ранения в результате стрельбы на бейсбольном поле в Вирджинии.

Конгрессмена США ранили во время перестрелки

Об этом сообщает телеканал NBC.

В сообщении говорится, что инцидент произошел на площадке, где тренировались члены Конгресса от Республиканской партии.

По словам очевидцев, в момент стрельбы на площадке находились от 15 до 25 членов Конгресса. Нападавший произвел более 50 выстрелов.

Кроме того, ранения получили двое полицейских.

В свою очередь, Fox News со ссылкой на сенатора Майка Ли сообщает, что Скелиз получил ранение в бедро из огнестрельного оружия, также ранены несколько его помощников.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в университете Сеула взорвался пакет с гвоздями, есть пострадавшие.


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