Из-за пожара в Лондоне госпитализировали почти 70 человек

Об этом сообщает медицинская служба Лондона в Twitter.

В сообщении говорится, что 64 пациента доставлены в шесть больниц Лондона, 20 пациентов находятся сейчас в критическом состоянии.

На ряду с этим, в полиции Лондона подтверждают смерть шести человек в результате пожара в многоэтажке.

Предполагается, что в момент возгорания в 120 квартирах 24-этажного дома Grenfell Tower находились до 600 человек.

Ранее УРА-Информ сообщал, что сегодня в Лондоне произошел масштабный пожар.