Из-за пожара в Лондоне госпитализировали почти 70 человек

Число пострадавших в результате масштабного пожара в многоэтажном здании Лондона увеличивается. В данный момент больницы столицы доставлены 64 человека, 20 из них находятся в критическом состоянии.
Об этом сообщает медицинская служба Лондона в Twitter.
В сообщении говорится, что 64 пациента доставлены в шесть больниц Лондона, 20 пациентов находятся сейчас в критическом состоянии.
На ряду с этим, в полиции Лондона подтверждают смерть шести человек в результате пожара в многоэтажке.
Предполагается, что в момент возгорания в 120 квартирах 24-этажного дома Grenfell Tower находились до 600 человек.
Ранее УРА-Информ сообщал, что сегодня в Лондоне произошел масштабный пожар.