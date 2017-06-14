16:15 14.06.2017 | Общество | Новости
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Из-за пожара в Лондоне госпитализировали почти 70 человек

Число пострадавших в результате масштабного пожара в многоэтажном здании Лондона увеличивается. В данный момент больницы столицы доставлены 64 человека, 20 из них находятся в критическом состоянии.

Из-за пожара в Лондоне госпитализировали почти 70 человек

Об этом сообщает медицинская служба Лондона в Twitter.

В сообщении говорится, что 64 пациента доставлены в шесть больниц Лондона, 20 пациентов находятся сейчас в критическом состоянии.

На ряду с этим, в полиции Лондона подтверждают смерть шести человек в результате пожара в многоэтажке.

Предполагается, что в момент возгорания в 120 квартирах 24-этажного дома Grenfell Tower находились до 600 человек.

Ранее УРА-Информ сообщал, что сегодня в Лондоне произошел масштабный пожар.


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