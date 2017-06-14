Иностранные суды уличили рейдеров "Агрейна" в подлоге документов

Об этом свидетельствует соответствующее решение международного суда. И так, компания НитроХем (NitroChem Trading Anstalt), 100% акций которой принадлежат Павлу Овчаренко, обратилась в Княжеский суд Лихтенштейна с гражданским иском.

В нем она потребовала от фирмы Леамар (Leamar Anstalt) выплатить ей 30'000.00 американских долларов. В дальнейшем, в случае судебного успеха, компания Овчаренко дальше намеревалась завладеть еще более 200 млн. долл. Леамара.

Иск НитроХем основывался на 5 кредитных договорах, согласно которым фирма Овчаренко якобы перечислила Леамару определенную суму денег, которую и пыталась взыскать через суд.

НО! В процессе судебного разбирательства выяснилось, что иск НитроХема и все претензии в нем основывались исключительно на ложных документах и поддельных договорах.

Соответствующие признания Княжескому суду Лихтенштейна дал Юрий Болотский. Это давний соратник Овчаренко, отвечающий за финансовые вопросы. Сегодня в Украине он проходит подозреваемым в деле о рейдерском захвате "Агрейн" .

16 марта 2016 года Болотский в суде заявил, что кредитные договора (на которых строились исковые требования) он составлял лично и подписи на них он поставил произвольно вместо уполномоченных на то директоров НитроХема и Леамара.

После такого поворота событий, фирма Овчаренко вынуждено признала, что договора по кредитам действительно были поддельными, а следовательно и попытка судебного иска по ним – мягко говоря, беспочвенной!

Украинские правоохранители, к слову, и Павлу Овчаренко и Юрию Болотскому и еще 10 его подчиненным наряду с другими обвинениями также вменяют подлог документов. Именно благодаря подделке важных бумаг, последним удалось осуществить рейдерский захват сельскохозяйственного холдинга "Агрейн", и вскоре вывести его активы на оффшорные структуры.

И хотя описанный выше спор в суде Лихтенштейна не касался украинского «Агрейна» напрямую, он позволил зафиксировать в судебном решении факт нечистоплотного ведения дел Павлом Овчаренко с целью получения неправомерной выгоды. Такая ситуация практически гарантирует доказуемость его вины и в других международных спорах – и по активам украинского агрохолдинга, в том числе.

Напомним, на основании подлога и подделки документов в 2007 году Овчаренко рейдерским путем завладел акциями «Укртатнафты», которые ранее принадлежали «Татнефти». Сегодня за это преступление Парижский арбитраж постановил выплатить российской компании более 112 млн. долларов.

Аналогично, с помощью подделки документов Овчаренко пытался не возвращать многомиллионный кредиты украинским банкам, в четности «Альфа-Банку». 30-тимиллионный долларовый кредит спустя годы судебных споров ему таки пришлось погасить. Но чтобы не угодить за решетку Овчаренко прикинулся невменяемым. Для этого снова подделал документы о состоянии своего здоровья.

Добавим, что в обмане и мошенничестве Овчаренко также заподозрили и налогоплательщики ЕС. Профильная организация разместила на своем официальном портале обращение к правоохранительным органам Франции (Овчаренко сейчас проживает в Париже, где скрывается от украинского следствия) и Эстонии. В нем Ассоциация указывает на то, что компании Овчаренко уклоняются от уплаты налогов странам ЕС.