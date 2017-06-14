Городскому голове Николаева вручили протокол о коррупционном нарушении - ФОТО

Документ был вручен Сенкевичу в 16:15 в малом зале горсовета. Сенкевич подписал его. Вместе с тем местное издание "НикВести", отмечает, что утром сегодня чиновник сбежал от сотрудников Департамента.

Как рассказали сотрудники горисполкома, сегодня утром из Киева в Николаев прибыла группа из пяти сотрудников Департамента. Однако в приемной городского головы им сообщили, что Сенкевич сможет с ними встретиться только в четыре часа дня.

При этом, чтобы избежать встречи с правоохранителями, городской голова перелез через окно из своего кабинета на балкон левого крыла здания и оказался в кабинете, где сейчас находится Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий, после чего покинул здание Николаевского горсовета. Затем чиновник сел в машину охраны и уехал.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Сенкевич обвиняется в том, что при голосовании на сессии горсовета 24 ноября 2015 года о начислении ему заработной платы, он не заявил о конфликте интересов. В свою очередь, Сенкевич отвергает данные обвинения.