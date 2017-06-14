08:58 14.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Донбасса, погиб один военнослужащий ВСУ

Ситуация в районе проведения антитеррористической операции остается сложной.

Боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Донбасса, погиб один военнослужащий ВСУ

На протяжении прошедших суток вторника, 13 июня, боевики не прекращали провокационные обстрелы украинских позиций. Больше всего противник активизируется в темное время суток.

Вчера было зафиксировано 52 факта нарушения режима прекращения огня, из них пять раз российские наемные войска применял запрещенные минского соглашениями артиллерийские системы. В результате таких действий вчера был убит один украинских военнослужащий. Еще семь бойцов сил АТО получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, в течение минувших суток враждебные артиллерийские снаряды трижды попадали в жилые кварталы прифронтовых населенных пунктов. Так на приморском направлении вчера было зафиксировано 22 обстрела. При этом ночью оккупанты обстреляли жилой сектор населенного пункта Ольгинка, в результате чего было вновь повреждены дома местных жителей и некоторые объекты инфраструктуры.

На этом же направлении утром противник из минометов обстрелял поселок Чермалык, а из гранатометов огонь велся по Талаковке, Лебединскому, Гнутово, Березовому и Павлополю.

Донецкое направление также противник не прекращает обстреливать. К вечеру на этой части фронта противник использовал только пехотное вооружение, из которого бил по опорным пунктам сил АТО в районе Песков, Авдеевки и Невельского. С наступлением сумерек российско-террористические бандформирования значительно активизировались, особенно в пригороде Авдеевки и на Светлодарск дуге.

На луганском направлении вчера утром боевики в очередной раз обстреляли наши оборонительные укрепления в районе Новотошковское из минометов калибра 120 и 82 мм. Позже пророссийские вооруженные банды открывали огонь из 82-мм минометов вблизи Крымского, Новоалександровки и Счастье. Также враждебные обстрелы зафиксированы вблизи Донца, Станицы Луганской, Троицкого и Лобачева, где боевики открывали огонь по подразделениям сил АТО из гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов прошедшие сутки один военнослужащий ВС Украины погиб.

Напомним, боевики вновь обстреляли Авдеевку Донецкой области. В результате таких действий была ранена местная жительница.


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