Безвизом воспользовались почти 4500 украинцев, - Госпогранслужба

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Как отмечается, гарницу в страны Евросоюза и Шенгенской зоны пересекли 195 тысяч граждан Украины. Однако правом путешествий без виз воспользовались всего 4478 жителей нашей страны.

Согласно сообщению, 3470 граждан, пересекали границу на западном участке в автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска. При этом остальные туристы пользовались услугами аэропортов.

Кстати, с начала действия безвизового режима было зафиксировано семь отказов отправиться за границу.

В часности, четыре из которых были в связи с нарушением миграционного законодательства страны ЕС во время предыдущего пребывания. Еще троих наших соотечественников вернули из-за недостаточности уровня финансового обеспечения и отсутствия обратных билетов.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее возле Администрации президента в Киеве состоялась церемония символического запуска таймера безвиза. Так, глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли считает, что предоставление Украине безвизового режима углубит ее интеграцию в страны Европейского союза.