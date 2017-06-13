08:15 13.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львове люди вновь перекрыли улицы из-за мусора - ФОТО

Жители города Львова в понедельник вечером, 12 июня, вновь вышли на улицу.

Во Львове люди вновь перекрыли улицы из-за мусора - ФОТО

Львовяне перекрыли улицу Владимира Великого и Рубчака. Таким образом люди протестуют против того, что с их микрорайона не вывозят мусор.

Митингующие не пропускали машины. При этом тут же присутствовали патрульные полицейские, они регулируют движение на этом участке дороги, но не препятствовали протестам.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, городские власти Львова просят Кабинет Министров Украины, Львовскую областную государственную администрацию и Совет национальной безопасности и обороны объявить город зоной чрезвычайной экологической ситуации.

В понедельник, 12 июня, состоялось внеплановое заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Его члены приняли решение обратиться к властям страны.


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