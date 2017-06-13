13:15 13.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО боевики снова обстреляли жилой квартал

Сегодня ночью в зоне АТО боевики снова обстреляли жилой квартал. Обстрел произошел в поселке Ольгинка.

В зоне АТО боевики снова обстреляли жилой квартал

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба.

В сообщении говорится, что данную информацию передает украинская сторона СЦКК.

В СЦКК отмечают, что в результате взрывов крупнокалиберных боеприпасов повреждены три жилых дома по улице Привокзальной. Последствиями обстрелов стали поврежения стен зданий и выбитые стекла.

Отмечается, что, к счастью, среди общественного населения пострадавших нет.

В данный момент месте обстрела работает наблюдательный группа украинской стороны СЦКК.

Раннее УРА-Информ сообщал, что за прошедшие сутки в зоне АТО 1 военнослужащий погиб, еще 5 получили ранения.


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