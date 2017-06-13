В запорожских больницах лежит пять человек с диагнозом "ботулизм"

Сегодня эта информация была распространена в департаменте охраны здоровья ОГА области. Согласно этим данным – все пациенты с ботулизмом сейчас – в очень тяжелом состоянии. При этом с начала нынешнего года в регионе замечено сразу десяток случаев заболевания граждан этим опасным заболеванием.

По словам медиков – это связано с употреблением гражданами в пищу рыбы – копченой или иного способа обработки. При этом многие заболевшие ботулизмом в других областях умерли.

Как сообщал УРА-Информ, в столице был зафиксирован очередной случай заболевания ботулизмом – в начале июня.