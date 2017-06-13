В Украине во вторник немного похолодает, в большинстве регионов пройдут дожди

Ночью в западных, северных и Винницкой, а днем в южных, восточных и большинстве центральных областей ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 метров на секунду, днем на юге и востоке страны местами порывы ветра будут достигать 15-18 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 19-24 градуса.

В Киеве сегодня днем без осадков. Температура воздуха ночью составит 15-17 градусов тепла. Днем термометры покажут не больше 21-23 градусов выше нуля.

На западе страны ночью кратковременный дождь, днем будет сухо и тепло. Ночная температура воздуха удержится в пределах 12-18 теплых градусов. Днем будет от 16 до 22 градусов со знаком плюс.

В центре страны ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 19-26 градусов.

На востоке Украины во вторник ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы. Ночью термометры покажут 12-17 градусов тепла. Днем будет от 19 до 25 градусов выше нуля.

В южный регионах также ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 14-19 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 23-30 градусов.

В Крыму сухо и тепло. Ночью будет от 14 до 19 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 24-29 градусов.