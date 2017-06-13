17:00 13.06.2017 | Общество | Новости
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В Румынии поселок затопило токсическое озеро – ФОТО

В Румынии токсическое озеро затапливает поселок.

В Румынии поселок затопило токсическое озеро – ФОТО

Об этом сообщает «TJ».

В сообщении говорится, что еще в конце 70-х большинство жителей села Джамана, что в Румынии, покинули свои дома. Причиной расселения стала разработка обнаруженного на этой территории крупного месторождения меди.

Примечательно то, что после того, как долину закрыли с помощью плотины, в озере начали накапливаться отходы и шлак.

На сегодняшний день уровень покрасневшей токсичной воды продолжает повышаться.

Он растет примерно на метр ежегодно.

В сообщении сказано, что в данный момент в долине живут около 20 человек, которые вынуждены постоянно переселяться выше по склону.

На фото из социальных сетей видно, что в деревне под водой уже скрылись местное кладбище и церковь.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Казахстане зарисовали скандальную карту Украины без Крыма.


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