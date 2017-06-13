04:00 13.06.2017 | Общество | Новости
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В районе Турции произошло сильное землетрясение

Сегодня днем в Турции были зафиксированы подземные толчки.

В районе Турции произошло сильное землетрясение

Об этом по данным Anadolu сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.

В сообщении говорится, что землетрясение произошло в на глубине около 7 километров.

Отмечается, что магнитуда землетрясения составила 6,2 балла. Эпицентр землетрясения был расположен почти к 23 километрах от района Карабурун турецкой провинции Измир.

На данный момент информации касательно пострадавших нет.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Чили произошло мощное землетрясение.


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