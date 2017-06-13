В понедельник на Донбассе погиб один военных, пятеро получили ранения

В результате боевых действий один военнослужащий погиб, пятеро получили ранения. Об этом говорится в отчете пресс-службы штаба антитеррористической операции, опубликованном сегодня утром на официальной страничке в социальной сети.

Согласно сообщению, вчера было зафиксировано пять фактов, когда наемники били непосредственно по жилому сектору. Большинство обстрелов оккупанты провели уже в темное время суток.

Так, на приморском направлении после девяти часов вчера боевики открыли огонь из БМП и гранатометов по Марьинке. В результате обстрела возник пожар в доме по улице Октябрьской. Никто из местных не пострадал. Тут же боевики из минометов различных калибров вели огонь вблизи Павлополя, Марьинки и Чермалыка. Ночью также были обстреляны Широкино, Водяное, Талаковка, Гнутово и Березовое.

На донецком направлении зафиксирован один обстрел в районе Луганского. Мощные обстрелы пришлись на опорные пункты ВСУ, расположенные в южном пригороде Авдеевки и несколько восточнее - у поселка Каменка. Там боевики вели огонь из 120-мм и 82-мм минометов, танков, зенитных установок и образцов имеющегося у них пехотного вооружения.

При этом в ночь на вторник противник вновь из танковых пушек обстрелял жилые кварталы Авдеевки. Снаряды взорвались возле жилых домов по улицам Островского и Гагарина. Жертв среди мирных жителей города удалось избежать.

На луганском направлении боевики 18 раз открывали огонь. В районе Троицкого и Кряковки НВФ открывали огонь из 120-мм минометов. Вблизи Новотошковского, Катериновки, Трехизбенки, Золотого и Новоалександровки - из минометов калибра 82-мм. Кроме того, у Новоалександровки дважды применялись противотанковые ракетные комплексы. А неподалеку Крымского боевики били в сторону украинских позиций из вооружения БМП. По оборонным укреплениям сил АТО в районе н.п. Желтое, Лобачево, Новтошковское, Станица Луганская и Малиновое боевики открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на вторник, 13 июня, боевики вновь обстрелял частный сектор Авдеевки.