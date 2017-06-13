В Херсонской области на трассе Цюрупинск-Скадовск ограничат движение

Тут до 20 августа будут проводится ремонтные работы. Как сообщает управление безопасности дорожного движения Национальной полиции, на 14 - 20 км автодороги государственного значения Р-57 Цюрупинск - Голая Пристань - Скадовск проводятся работы по устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части.

В связи с этим на данном участке временно ограничено движение. В связи с чем организовано регулируемое реверсивное движение по одной полосе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, начиная с понедельник, 12 июня столичная власть ограничит движение транспорта по улице Владимирской. Движение буде перекрыто частично и на два.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, частично будет ограничено движение транспорта в первой полосе проезжей части улицы Владимирской от угла улицы Софиевской в ​​направлении Богдана Хмельницкого.