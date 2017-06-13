В Харькове на взятке попались двое должностных лиц одного из вузов - ФОТО

Они попались на горячем во время получения взятки. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, начальник отдела и главный специалист академии требовали и получили от студента три тысячи гривен, обещая его успешную сдачу экзаменов и перевод на следующий учебный курс.

Полиция провела обыски у чиновников и изъяла у них 21 тысячу гривен. Сейчас следователи выясняют их происхождение, а также решают вопрос об объявлении задержанным подозрения по статеь Уголовного Кодекса Украины Злоупотребление влиянием.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, прокуратура города Киева разоблачила председателя Мартусевской сельской рады Бориспольского района. Чиновник попался на взятке в 250 тысяч евро. Следователи прокуратуры завершили расследования по этом факту и направили в суд обвинительный акт против задержанного.