01:00 13.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Харькове на взятке попались двое должностных лиц одного из вузов - ФОТО

В Харькове в понедельник, 12 июня, полиция задержала двух должностных лиц одного из вузов города.

В Харькове на взятке попались двое должностных лиц одного из вузов - ФОТО

Они попались на горячем во время получения взятки. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, начальник отдела и главный специалист академии требовали и получили от студента три тысячи гривен, обещая его успешную сдачу экзаменов и перевод на следующий учебный курс.

Полиция провела обыски у чиновников и изъяла у них 21 тысячу гривен. Сейчас следователи выясняют их происхождение, а также решают вопрос об объявлении задержанным подозрения по статеь Уголовного Кодекса Украины Злоупотребление влиянием.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, прокуратура города Киева разоблачила председателя Мартусевской сельской рады Бориспольского района. Чиновник попался на взятке в 250 тысяч евро. Следователи прокуратуры завершили расследования по этом факту и направили в суд обвинительный акт против задержанного.


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