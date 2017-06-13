10:56 13.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Харькове на территории Коммунального рынка прогремели выстрелы - ФОТО

В Харькове в понедельник вечером, 12 июня, мужчина устроил стрельбу на территории Коммунального рынка.

В Харькове на территории Коммунального рынка прогремели выстрелы - ФОТО

Сотрудникам Национальной полиции удалось задержать человека, который предположительно устроил стрельбу. Как сказано в сообщении пресс-службы полиции Харькова, опубликованном в Facebook.

На месте происшествия полиция увидели мужчину, который подпадал по ориентировке вероятного злоумышленника. Неизвестный тоже заметил правоохранителей и сразу начал убегать, при этом выбросив предмет, похожий на пистолет.

Патрульные задержали беглеца, который рассказал, что накануне между двумя неизвестными возник конфликт, в результате чего произошла стрельба.

Скорая помощь увезла раненного в больницу, а полиция сейчас устанавливает обстоятельства событий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове 10 июня местные жители услышали перестрелку. Злоумышленники из гранатомета обстреляли недостроенный офисный центр. В результате происшествия в недостроенном офисном центре повреждены окна и торцевая стена.


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