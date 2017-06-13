С пометкой "ЛНР" вход в зону АТО воспрещен

Об этом сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ).

В сообщении говорится, что пограничники, которые работают на линии разграничения в зоне АТО, получили приказ не пропускать на неподконтрольную украинским властям территорию граждан, имеющих отметки “ЛНР” в украинских паспортах.

Отмечается, что представители СММ получили жалобы от двух женщин, что их не пропустили через линию разграничения из-за отметок в паспортах.

Однако в ОБСЕ заявили, что наблюдатели видели эти отметки. И приказ о запрете является правомерным.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в зоне АТО боевики снова обстреляли жилой квартал.