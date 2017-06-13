15:05 13.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100167745:nastia

С пометкой "ЛНР" вход в зону АТО воспрещен

Граждане, в украинских паспортах которых стоит отметка "ЛНР" не пропускаются на неподконтрольную территорию пограничниками.

С пометкой

Об этом сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ).

В сообщении говорится, что пограничники, которые работают на линии разграничения в зоне АТО, получили приказ не пропускать на неподконтрольную украинским властям территорию граждан, имеющих отметки “ЛНР” в украинских паспортах.

Отмечается, что представители СММ получили жалобы от двух женщин, что их не пропустили через линию разграничения из-за отметок в паспортах.

Однако в ОБСЕ заявили, что наблюдатели видели эти отметки. И приказ о запрете является правомерным.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в зоне АТО боевики снова обстреляли жилой квартал.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив