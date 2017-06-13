18:29 13.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Президент Украины завтра посетит Донецкую область

Завтра президент посетит Донецкую область с рабочей поездкой.

Президент Украины завтра посетит Донецкую область

Данную информацию опубликовал пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook В сообщении говорится, что 14 июня 2017 года в Донецкой области с рабочей поездкой будет находиться Президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, за несколько дней до этого Порошенко подписал закон о запрете георгиевской ленты.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в  Донецкой области началось строительство нового газопровода, по которому прифронтовая Авдеевка будет получать газ с подконтрольной Украине территории.


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