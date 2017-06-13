Президент Украины завтра посетит Донецкую область

Данную информацию опубликовал пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook В сообщении говорится, что 14 июня 2017 года в Донецкой области с рабочей поездкой будет находиться Президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, за несколько дней до этого Порошенко подписал закон о запрете георгиевской ленты.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Донецкой области началось строительство нового газопровода, по которому прифронтовая Авдеевка будет получать газ с подконтрольной Украине территории.