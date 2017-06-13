Полиция Львовской области задержала главного редактора местного сайта - ФОТО

Журналист попался на взятке. Как сообщает пресс-центр СБУ, полиция установила, что главный редактор, который также является председателем одной из общественных организаций, требовал от руководителя филиала государственного предприятия 500 долларов.

За эти деньги он обещал прекрати журналистское расследование и не публикацию информации о чиновнике. Взяточник был задержан после перечисления на банковскую карточку всей суммы в гривневом эквиваленте, после чего сообщил чиновнику, что подготовку материала заказали конкуренты для увольнения его с должности.

Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины вымогательство.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове в понедельник, 12 июня, полиция задержала двух должностных лиц одного из вузов города. Они попались на горячем во время получения взятки. Начальник отдела и главный специалист академии требовали и получили от студента три тысячи гривен, обещая его успешную сдачу экзаменов и перевод на следующий учебный курс.