Пограничникам из Одессы передали новое канадское медоборудование

Об этом сообщает корреспондент УНН.

В сообщении говорится, что такой подарок был сделан украинским военным в рамках совместного проекта международной технической помощи “Усиление безопасности границ Украины”.

Отмечено, что передача оборудования состоялась в торжественной обстановке, в которой приняли участие председатель Госпогранслужбы Виктор Назаренко, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Роман Ващук.

Примечательно то, что пограничные медики уже протестировали новую аппаратуру. Качество цифрового снимка значительно лучше, чем у предшественника. Стоимость такого рентген-аппарата составляет почти 241 тыс долларов.

Ранее УРА-Информ сообщал, что 12 заключенных передали на территорию Украины с начала оккупации Крыма.