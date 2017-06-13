Пограничникам из Одессы передали новое канадское медоборудование

Сегодня Одесский клинический госпиталь Государственной пограничной службы Украины получил новую цифровую рентгенологическую систему "Calypso", которую для военных специально передала Канада.
Об этом сообщает корреспондент УНН.
В сообщении говорится, что такой подарок был сделан украинским военным в рамках совместного проекта международной технической помощи “Усиление безопасности границ Украины”.
Отмечено, что передача оборудования состоялась в торжественной обстановке, в которой приняли участие председатель Госпогранслужбы Виктор Назаренко, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Роман Ващук.
Примечательно то, что пограничные медики уже протестировали новую аппаратуру. Качество цифрового снимка значительно лучше, чем у предшественника. Стоимость такого рентген-аппарата составляет почти 241 тыс долларов.
Ранее УРА-Информ сообщал, что 12 заключенных передали на территорию Украины с начала оккупации Крыма.