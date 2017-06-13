На Ровенщине парень пострадал от взрыва артснаряда

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ровенской области.

В сообщении говорится, что парень получил травмы различной степени тяжести, пытаясь разобрать боевой снаряд.

Отмечено, что взрыв произошел в руках парня. В данный момент он госпитализирован в Дубенскую центральную районную больницу.

В данный момент подробности инцидента выясняет полиция.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Харькове на территории Коммунального рынка прогремели выстрелы.