14:20 13.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Ровенщине парень пострадал от взрыва артснаряда

В Ровенской области житель одного из местных сел пытался разобрать артиллерийский снаряд, который взорвался у него руках.

На Ровенщине парень пострадал от взрыва артснаряда

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ровенской области.

В сообщении говорится, что парень получил травмы различной степени тяжести, пытаясь разобрать боевой снаряд.

Отмечено, что взрыв произошел в руках парня. В данный момент он госпитализирован в Дубенскую центральную районную больницу.

В данный момент подробности инцидента выясняет полиция.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Харькове на территории Коммунального рынка прогремели выстрелы. 


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