На Ровенщине парень пострадал от взрыва артснаряда

В Ровенской области житель одного из местных сел пытался разобрать артиллерийский снаряд, который взорвался у него руках.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ровенской области.
В сообщении говорится, что парень получил травмы различной степени тяжести, пытаясь разобрать боевой снаряд.
Отмечено, что взрыв произошел в руках парня. В данный момент он госпитализирован в Дубенскую центральную районную больницу.
В данный момент подробности инцидента выясняет полиция.
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