17:10 13.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На мариупольском направлении террористы устроили 27 обстрелов

В течение 24-ех часов в направлении н.п. Мариуполь замечено примерно 30-ть обстрелов со стороны террористов.

На мариупольском направлении террористы устроили 27 обстрелов

При этом боевики шесть раз пользовались для своих обстрелов запрещенным вооружением. Эти сведения распространил сегодня А. Мотузяник – спикер Минобороны. Согласно его данным – было 27 обстрелов за 24 часа, и некоторые были из запрещенного типа оружия.

При этом уже не впервые провели обстрелы тыловых позиций – с применением артиллерии. В частности, ночью стреляли в направлении пункта Графское – совсем близко от линии разграничения.

Как сообщал УРА-Информ, сейчас запретили вход в места хода АТО с обозначением "ЛНР." Такой приказ недавно получили пограничники.


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