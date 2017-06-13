На мариупольском направлении террористы устроили 27 обстрелов

В течение 24-ех часов в направлении н.п. Мариуполь замечено примерно 30-ть обстрелов со стороны террористов.
При этом боевики шесть раз пользовались для своих обстрелов запрещенным вооружением. Эти сведения распространил сегодня А. Мотузяник – спикер Минобороны. Согласно его данным – было 27 обстрелов за 24 часа, и некоторые были из запрещенного типа оружия.
При этом уже не впервые провели обстрелы тыловых позиций – с применением артиллерии. В частности, ночью стреляли в направлении пункта Графское – совсем близко от линии разграничения.
Как сообщал УРА-Информ, сейчас запретили вход в места хода АТО с обозначением "ЛНР." Такой приказ недавно получили пограничники.